СМИ: в отношении братьев Ананьевых возбудили новое дело

Их подозревают в выводе из банка почти семи миллиардов рублей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-руководителей "Промсвязьбанка" Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом пишет издание "Коммерсантъ". Источники СМИ сообщили, что мужчин подозревают в выводе из ПСБ 6,7 миллиарда рублей.

По версии СК, Ананьевыми была разработана схема, согласно которой денежные средства выводились в филиал финансового учреждения на Кипре. Деньги были похищены под видом кредитования подконтрольных Ананьевым компаний, кредиты банку не были возмещены. Это продолжалось чуть более трех лет. В деле фигурируют еще несколько человек, однако пока остается неизвестным, кем они являются.

Ранее в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж более 87 миллиардов рублей. Расследование завершилось зимой 2020 года. В настоящее время Ананьевы объявлены в федеральный розыск.

Ранее живущий в Петербурге британец отдал банковскому мошеннику почти 300 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

