Видео: в Уругвае задержаны два гражданина России за помощь сбежавшему наркобарону

В помощи в организации побега итальянского мафиози по прозвищу "кокаиновый король" подозревают двух граждан России.

Рокко Морабито сбежал из тюрьмы в конце июня, в организации побега подозревают двух россиян, мужчину и женщину.

Рокко Морабито, итальянский мафиози по прозвищу "кокаиновый король", сбежал из Уругвайской тюрьмы в конце июня 2019 года. Накануне прошли обыски и задержания в одном из кафе столицы Уругвая.

Задержаны двое владельцев ресторанчика, один из них гражданин России, а также повар кафе, гражданка России. Посольство РФ знакомо с ситуацией и выясняет подробности.

Сегодня ранее: В Греции из-за шторма погибли два россиянина.

Видео: SubrayadoHD