СМИ: в Париже начался пожар близ резиденции премьера

Огонь не дойдет до Матиньонского дворца.

СМИ: в Париже начался пожар близ резиденции премьер-министра. Об этом сообщили местные журналисты с радиостанции France Bleu. Известно, что огонь распространился утром 20 июля в столице Франции около Матиньонского дворца. В настоящее время на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

По предварительной информации, огонь охватил здание, которое сейчас находится на реставрации. Причина воспламенения уточняется. Самому Матиньонскому дворцу пожар не угрожает. В собственном Twitter-аккаунте местные экстренные службы написали о том, что пожар фиксируется на улице улице Варенн в седьмом округе Парижа. В частности, на данной территории находятся посольство Италии и Музей Родена. В посольстве в настоящее время сотрудники не отвечают по телефонному номеру.

Спасатели тушили загоревшийся мусор в шахте лифта на Каменоостровском проспекте.

Видео: Youtube/The Best