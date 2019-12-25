  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасатели тушили загоревшийся мусор в шахте лифта на Каменоостровском проспекте
Сегодня, 11:22
61
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели тушили загоревшийся мусор в шахте лифта на Каменоостровском проспекте

0 0

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Накануне вечером, 19 июля, на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре на Камеоостровском проспекте, 59. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

По уточненной информации, в шахте лифта дома загорелся мусор на площади 5 квадратных метров. Через 15 минут после поступления сигнала пожар локализовали. К ликвидации привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что пожар в Невском районе тушили 15 спасателей.

Фото: Piter.tv

Теги: горел мусор, петроградский район, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии