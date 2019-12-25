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СМИ: в Финляндии хотят построить ветряки с радарами вдоль границы с Россией
Сегодня, 10:53
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СМИ: в Финляндии хотят построить ветряки с радарами вдоль границы с Россией

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Силы обороны страны рассказали о ряде проблем по строительству таких объектов на востоке Финляндии.

Энергетические компании из Восточной Финляндии хотят построить вдоль всей государственной границы с Россией ветряки с радарами, которые могли бы использоваться силами обороны Хельсинки для мониторинга и сбора данных. Соответствующее заявление сделали журналисты из иностранного телерадиовещательного СМИ Yle.

Энергетические компании и операторы в Восточной Финляндии хотят совместить финансовую прибыль с национальной обороной… Если идеи … будут реализованы, то вблизи восточной границы будет построена линия из тысяч ветряных турбин.

сообщение от Yle

В публикации говорится о том, что местные предприятия  разработали программу под названием Resil East, которая подразумевает строительство  ветровых установок с радарами. Специалисты заметили, что именно на восточной границе таких объектов меньше, чем на остальной территории, так как до сих пор силы обороны Финляндии не поддерживают разрешение на подобное строительство . Силы обороны уточнили, что  размещение радаров на ветряках имеет ряд проблем. Одной из них является то, что турбины не позволят точно определить местоположение того или иного объекта из-за механических движений и вибраций. Также из-за электромагнитной среды будут создаваться помехи. Кроме этого,  гражданские компании будут иметь доступ к оборудованию сил обороны.

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Фото: pxhere.com

Теги: ветряная энергия, госграница, радар, финляндия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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