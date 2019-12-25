СМИ: в Финляндии хотят построить ветряки с радарами вдоль границы с Россией

Силы обороны страны рассказали о ряде проблем по строительству таких объектов на востоке Финляндии.

Энергетические компании из Восточной Финляндии хотят построить вдоль всей государственной границы с Россией ветряки с радарами, которые могли бы использоваться силами обороны Хельсинки для мониторинга и сбора данных. Соответствующее заявление сделали журналисты из иностранного телерадиовещательного СМИ Yle.

Энергетические компании и операторы в Восточной Финляндии хотят совместить финансовую прибыль с национальной обороной… Если идеи … будут реализованы, то вблизи восточной границы будет построена линия из тысяч ветряных турбин. сообщение от Yle

В публикации говорится о том, что местные предприятия разработали программу под названием Resil East, которая подразумевает строительство ветровых установок с радарами. Специалисты заметили, что именно на восточной границе таких объектов меньше, чем на остальной территории, так как до сих пор силы обороны Финляндии не поддерживают разрешение на подобное строительство . Силы обороны уточнили, что размещение радаров на ветряках имеет ряд проблем. Одной из них является то, что турбины не позволят точно определить местоположение того или иного объекта из-за механических движений и вибраций. Также из-за электромагнитной среды будут создаваться помехи. Кроме этого, гражданские компании будут иметь доступ к оборудованию сил обороны.

Гигантский вирус обнаружен в Финляндии.

Фото: pxhere.com