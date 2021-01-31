СМИ сообщают о первых задержаниях на акции в поддержку Навального

Силовики задержали нескольких активистов у метро "Чистые пруды".

В Москве начались первые задержания на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет "Интерфакс".

Утро в столице началось с задержаний участников несанкционированной акции. Правоохранительные органы обратились к гражданам с просьбой отказаться от участия в митинге. Выход из метро "Чистые пруды" с одной стороны полностью перекрыт. Граждан направляют в обход. Кафе около станции метро работают только на вынос. Движение в сторону Лубянской площади перекрыто полицией.

Напомним, что 23 января в нескольких регионах России прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.

Ранее мы сообщили, что Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные акции в воскресенье.

Видео: Youtube/IGROK