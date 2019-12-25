СМИ сообщают новые детали дела о рекордной взятке в Минобороны

Общая сумма взятки, фигурирующая в деле, поднялась до 648 миллионов рублей.

Стали известны подробности дела о рекордной взятке в Минобороны России. "Коммерсанту" удалось выяснить, что чиновники ведомства покровительствовали связанным с петербургским бизнесменом Алексеем Калитиным компаниям. По данным издания, предприниматель договорился со служащим продуправления ведомства Алексеем Пожидаевым, чтобы тот заранее сообщал ему о планируемых госзакупках.

Сообщается, что сотрудник по фамилии Гринюк взялся передавать информацию бизнесмену. За это ему обещали 20 миллионов рублей.

Со временем сформировалась схема работы, по которой фирмы Калитина на постоянной основе получали поддержку в тендерах. Для этого привлекли сотрудников департамента размещения госзаказа Александра Борувкова и его заместителя.

Минобороны однажды не смогло вовремя оплатить услуги компаний. Поэтому в дело привлекли бывшего начальника продуправления ведомства Александра Бережного. Он помог с оплатой и попросил за свои услуги 30 миллионов рублей. В ближайшее время его дело передадут в суд.

Издание сообщает, что Гринюк вел теневую бухгалтерию в специально созданной компьютерной программе. Он же предложил схему, по которой фирмы назначали за поставки минимальные цены и увеличивали объемы поставок.

Сумма взяток чиновникам составляла 368 миллионов рублей. Но после того, как бизнесмен Алексей Калитин начал сотрудничать со следствием и давать показания, общий размер выявленных взяток вырос до 648 миллионов рублей. Он сообщил, что за откаты сотрудники ведомства снабжали его компании миллиардными контрактами на поставку кухонь, пекарен, цистерн и различной техники.

В итоге после показаний бизнесмена были арестованы начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, начальник отдела технического обеспечения Александр Вакулин, главный эксперт управления Алексей Гринюк, начальник аукционной комиссии военного ведомства Александр Борувков, начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрий Решетников.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала замглавы Минстроя Челябинской области

Фото: pixabay