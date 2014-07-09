СМИ: россиян могут лишить права выбирать управляющую домом компанию

Выбор УК могут передать региональным операторам по управлению жильем.

Граждан России могут лишить права выбирать компанию, которая управляет многоквартирным домом. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на Торгово-промышленную палату.

В настоящее время выбор УК осуществляют собственники жилья. Однако, согласно Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которая была разработана Минстроем, регулирование этого вопроса могут передать региональным операторам по управлению жильем. Данные организации будут отбирать УК на основе конкурса.

Предполагается, что региональные операторы будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, которые приводят к авариям в домах. Средства на покрытие ущерба, возможно, будут собирать с самих граждан. Данную сумму будут добавлять к плате за содержание домов.

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Фото: Piter.tv