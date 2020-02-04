Демократы разъехались, так и не узнав результаты голосования.

СМИ предрекли победу Трампа на собрании республиканцев в Айове. В данном штате перепроверят подсчет голосов на кокусах (собраниях избирателей) демократов. Члены Демократической партии США не смогли вовремя опубликовать результаты голосования. Организаторы уверили прессу, что речь не шла о кибератаках. Однако они заявили, что им потребуется дополнительное время для подсчета.

Среди республиканцев победу одержал Дональд Трамп, который набрал 97% голосов. Ранее партия полностью поддержала переизбрание Трампа на роль кандидата в президенты. Реальной борьбы за место там не наблюдается.

На данный момент со стороны демократов в гонке еще 11 кандидатов. Из них семеро претендуют на победу в Айове. Результаты в данном штате важны, так как они говорят о фаворитах и аутсайдерах. Сейчас кандидаты от партии покидают Айову, так и не узнав итоги голосования. В штабе Джо Байдена заявили об открытом конфликте с организаторами. Они требуют от них подробных объяснений заминок.

Ранее Piter.tv писал о том, что США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским.

