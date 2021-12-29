СМИ: порядка 20 человек погибли из-за столкновений боевиков в Колумбии

Некоторые жители департамента временно покинули свои дома.

Жертвами конфликта между бывшими членами распущенной организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) и боевиками "Армии национального освобождения" (АНО) в департаменте Араука на границе Колумбии с Венесуэлой стали минимум 20 человек. Об этом сообщила радиостанция Caracol.

Отмечается, что за помощью власти обратились к президенту страны Ивану Дуке. В понедельник, 3 января, должно состояться заседание Совета безопасности, на нем будет дана оценка ситуации в регионе. Сообщается, что некоторые жители департамента решили временно покинуть свои дома.

В Колумбии АНО является единственной повстанческой группировкой. Напомним, что в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с РВСК.

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