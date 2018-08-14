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СМИ назвали причину обрушения моста в Генуе

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Свидетели обрушения автомобильного моста в Генуе рассказали журналистам, что в мост попала молния.

СМИ стала известна причина обрушения моста в Генуе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Свидетели обрушения автомобильного моста в Генуе рассказали журналистам, что в мост попала молния. В качестве возможной причины трагедии также называлась просадка конструкций переправы.

Как сообщил замглавы Минтранса Италии, Эдоардо Рикси, в катастрофе погибли не менее 22 человек. Еще восемь получили ранения, а некоторые из них находятся в больницах в тяжелом состоянии. В генуэзский госпиталь "Вилла Скасси" уже привезли семь человек. Помощь медиков потребовалась женщинам и детям, которые стали свидетелями обрушения. 

Видео: Andrea Bernardini / Twitter.

Теги: генуя , италия , обрушение моста в генуе , трагедия в генуе
Категории: Лента новостей Мировые новости

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