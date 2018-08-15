Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 37 человек

Спасателями пока не установлены личности пяти погибших.

При обрушении автомобильного моста в Генуе погибли 37 человек. Об этом РИА "Новости" сообщила префектура города.

Спасателями пока не установлены личности пяти погибших. Шестнадцать итальянцев получили ранения, а 12 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди жертв трагедии есть дети: восьмилетний мальчик и два подростка 12 - ти и 13 - ти лет. На месте обрушения ведутся поисково-спасательные работы.

Вице-премьер Италии, Луиджи Ди Майо, возложил ответственность за обрушение моста на компанию Autostrade per l"Italia. Эта фирма занималась содержанием автодорог страны.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Генуе обрушился автомобильный мост.

Видео: Andrea Bernardini / Twitter.