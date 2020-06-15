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СМИ: истребитель ВВС США разбился у берегов Британии

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F-15C Eagle потерпел крушение в Северном море.

Истребитель ВВС США разбился у берегов Британии. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Sky News. Они ссылаются на информацию, предоставленную береговой охраной. По данным чиновников, самолет Военно-воздушных сил Америки разбился в Северном море. Трагедия произошла с  F-15C Eagle около мыса Фламборо-Хед в восточной части Йоркшира. 

На данный момент известно, что упавший самолет относился к военной базе графства Суффолк. Трагедия произошла во время тренировочного полета. На борту находился только один пилот. Известно, что местные власти организовали поиски.  Причины катастрофы и судьба летчика неизвестны.

Истребитель ВВС Индонезии потерпел крушение на острове Суматра.

Видео: Youtube/ Elwyn R

Теги: f-15c eagle, ввс, великобритания, мыс фламборо-хед, северное море, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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