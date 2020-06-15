СМИ: истребитель ВВС США разбился у берегов Британии

F-15C Eagle потерпел крушение в Северном море.

Истребитель ВВС США разбился у берегов Британии. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Sky News. Они ссылаются на информацию, предоставленную береговой охраной. По данным чиновников, самолет Военно-воздушных сил Америки разбился в Северном море. Трагедия произошла с F-15C Eagle около мыса Фламборо-Хед в восточной части Йоркшира.

На данный момент известно, что упавший самолет относился к военной базе графства Суффолк. Трагедия произошла во время тренировочного полета. На борту находился только один пилот. Известно, что местные власти организовали поиски. Причины катастрофы и судьба летчика неизвестны.

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Видео: Youtube/ Elwyn R