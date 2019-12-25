СМИ: иностранные компании обяжут платить цифровой налог в России

Налог будет равняться 3%.

Правительство определилось с налогом для цифровых компаний. Его размер составит 3%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на чиновника в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Эту информацию подтвердили изданию и в ИТ-компании.

Сообщается, что зарубежные компании будут платить эти 3% с дохода, который они получили от российских пользователей.

По информации издания, деньги эти будут направлены на льготы для отечественных цифровых компаний.

Представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко подтвердил, что действительно прорабатывается возможность введения такого налога. По его словам, сейчас в правительстве рассматриваются два альтернативных варианта: введение налога в одностороннем порядке или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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