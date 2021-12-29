СМИ: бюджетникам в наиболее отстающих регионах хотят повысить зарплаты

На эти цели может понадобится 1,5 трлн рублей.

Сотрудникам госучреждений в наиболее отстающих регионах могут повысить зарплаты. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на близкие к правительству источники. Отмечается, что пока обсуждение ведется на уровне рабочих групп.

Как сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, на реализацию данной инициативы придется выделить из бюджета 1,5 трлн рублей.

Как отметили собеседники издания, майские указы президента в 2012 году помогли повысить зарплаты бюджетникам, однако задача не была выполнена полностью. Дело в том, что зарплаты сотрудников одной и той же квалификации могут отличаться от региона к региону. Отмечается, зарплаты будут выравнивать в соответствии с принципами социального казначейства, так как это колоссальные затраты. Это значит, что ставки будут поднимать в первую очередь в отстающих регионах или отраслях.

Ранее мы сообщали, что раскрыты данные о зарплатах чиновников в 2020 году.

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