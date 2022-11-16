Очевидцы сообщили о взятии под контроль Зайцево.

СМИ: бойцы ЧВК "Вагнер" заявили о разгроме подразделений Вооруженных сил Украины под городом Артемовском (Бахмутом). Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей отряда, находящегося в зоне специальной военной операции. Они уточнили, что со стороны киевского режима принимают участие в сражениях спецназ и местные националисты. Предположительно, это связано с тем, что ВСУ понесли большие потери в личном составе, поэтому командование приняло решение объединить бойцов в сводные отряды.

Их подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. сообщение "РИА Новостей".

Напомним, что город Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ нп Донбассе. Через этот населенный пункт проходит сеть автомобильных и железных дорог. Потеря этой территории для киевсеого режима станет большим ударом, так как это будет свидетельствовать о трудностях с завозом боеприпасов и топлива, а также затруднить переброску боевых подразделений.

"РИА Новости": разведка "Вагнера" заняла новые позиции на лисичанском направлении.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

