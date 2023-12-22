СМИ Украины публикуют видео ухода из Авдеевки поврежденной бронетехники ВСУ

Журналисты засняли поврежденную технику ВСУ в зоне проведения боев.

Издание киевского режима "Страна.ua" опубликовало в собственном Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, украинские танки T-72 отступают с территории населенного пункта Авдеевка. В кадре заметно, что горящая боевая техника Вооруженных сил Украины движется по проезжей части. При этом журналисты не стали говорить о том, какова точная дата съемки данного ролика.

Украинская бронетехника со следами ударов выходит из Авдеевки. публикация иностранного СМИ

Напомним, что Авдеевка является пригородом Донецка, расположенного в северном направлении. Этот населенный пункт превращен ВСУ в мощный укрепленный район. Сейчас за контроль над указанным городом ведутся сражения. А американском издании The Washington Post объявили о том, что украинские военнослужащие уже начали частичный отход от Авдеевки. Солдаты ВСУ полагают, что сдача населенного пункта — лишь вопрос времени.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости