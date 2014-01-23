СМИ: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море

На следующей неделе в акватории региона намечены военные учения.

Швеция усилила свое военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море. Об этом местным журналистам с телеканала SVT рассказал глава отдела полка по связям с прессой Томас Ангшаммар. Чиновник заметил, что Стокгольм наблюдает за маневрами, которые осуществляют российские военнослужащие. Эксперт заметил, что фиксируется возросшая активность со стороны РФ в регионе.

Мы усилили морское наблюдение в Балтийском море и военное присутствие на острове Готланд. Томас Ангшаммар, военный

Специалист не стал приводить подробности в отношении числа развернутых Швецией подразделений, а также времени нахождения дополнительных сил в акватории региона. Он заметил, что войска останутся до тех пор, пока в этом будет необходимость. В настоящее время ВВС Швеции принимают участие в наблюдении за Балтийским морем. Уже на следующей неделе там запланированы учения.

В Норвегии выразили обеспокоенность военными учениями России в Баренцевом море.

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