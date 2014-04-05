СМИ: Российские войска не пустили военных Ирана в Армению

Haqqin рассказал об угрозах для Тегерана со стороны Азербайджана.

Российские войска не пустили военнослужащих Ирана в Армению. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на информацию, предоставленными азербайджанскими журналистами. Предположительно, силы Тегерана намеревались пройти в Зангезур. По версии аналитиков, эта ситуация может быть связана с недовольством Турции сделкой, заключенной между Арменией и Ираном.

По неподтвержденным данным сообщается, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о вводе войск в Зангезур из-за "недовольства Турции. иранский журналист Хаял Муаззин

В СМИ Баку говорится о том, что в планах Ирана есть строительство военной базы на территории региона Занзегур. Объект будет помогать Армении защищать свою территорию от возможного нападения со стороны соседнего государства. Ирану это выгодно в целях обороны и контроля за Турцией и Азербайджаном.

Фахраддин Аббаспур предлагает срочно начать переговоры с Ереваном о создании в Зангезуре иранской военной базы, которая станет защищать территориальную целостность Армении. публикация издания Haqqin

В материале Haqqin полагают, что "умные" города, которые Баку хочет создать на освобожденных землях Нагорного Карабаха станут для Азербайджана точками электронного слежения против Ирана. Еще одно иранское издание предполагает, что Зангезурский коридор может быть передан под контроль Анкары, Иерусалима и Баку, чтобы там сформировать военный плацдарм для атаки на Тегеран.

Госдеп назвал сотрудничество с Россией по Ирану конструктивным.

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