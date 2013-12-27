Власти назвали условия для приезда в страну.

СМИ: Португалия откроет границы для большинства стран Европы. Об этом сообщили журналисты из местной государственной телерадиокомпании Radio e Televisao de Portugal. В СМИ уточнили, что в стране со следующего понедельника будет объявлен туристический сезон. Власти готовы принимать путешественников из большинства европейских государств. Речь идет не только в членах Евросоюза, но также и для стран, входящих в Шенгенскую зону и о Великобритании.

Открытие границ коснется стран, в которых число зараженных коронавирусом за последние две недели не превышало 500 случаев на каждые 100 тысяч жителей. Португалия сохранит существующие ограничения на въезд граждан из ЮАР, Бразилии, Индии, Кипра, Хорватии, Литвы, Швеции и Голландии.

Черногория планирует открыть границы для всех туристов.

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