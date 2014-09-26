Здравко Кривокапич оценил опыт Греции в сфере открытия туристического сезона в условиях пандемии.

Черногория планирует открыть границы для всех туристов. Об этом журналистам вечером 14 мая сообщил премьер-министр республики Здравко Кривокапич. Заявление чиновник сделал по результатам рабочего визита в Грецию. Спикер уточнил, что Черногория откроется для путешественников всех стран уже на следующей неделе. Власти намерены перенять в этом вопросе опыт Афин.

Важный день в Греции - она открылась для всех туристов. Наши протоколы похожи, подходы приблизительно похожи, и Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов с самыми важными словами: добро пожаловать на черногорское побережье. Здравко Кривокапич, премьер-министр Черногории

Эксперт подчеркнул, что коллеги из Греции заверили его в том, что окажут Черногории поддержку, так как страна является "лидером на Балканах". В ближайшее время Подгорицу посетит с ответным визитом его греческий коллега Кириакос Мицотакис.

Греция официально открыла туристический сезон.

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