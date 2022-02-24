СМИ: Опубликовано видео горящей базы ВМС Украины в Очаково

Инцидент зафиксирован около Одессы.

СМИ: заявили о том, что опубликовано видео горящей базы Военно-морских сил Украины, находящейся в Очаково, недалеко от порта Одессы. Ролик с "Доказательствами" опубликован в Telegram-аккаунте сотрудника прессы "Репортер Руденко". На кадрах видны последствия обстрела территории. Предположительно, что ролик сделан с акватории региона. На нем четко видно, что горит местный инфраструктурный объект. Предположительно, он и является базой ВМС Украины.

Взрывы в Харькове попали на видео.

Фото и видео: Telegram / Репортер Руденко