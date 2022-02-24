Запись сделана с камер видеонаблюдения.

Взрывы в Харькове попали на видео. Ролик распространился по социальным сетям. Кадры сделаны городскими камерами наблюдения. В 18-секундном видео заметно, что ночное небо озаряется яркой вспышкой. После этого в небо начинают подниматься два столба из дыма. В видео отсутствует запись звука.

Напомним, что американский корреспондент с телеканала CNN в прямом эфире из украинской столицы рассказал, что в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже в СМИ уточнили, что взрывы гремели в районе аэропорта Борисполь. В ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции, направленной на защиту Донбасса. Он призвал ВСУ сложить оружие и вернуться к семьям.

CNN сообщает о взрывах в Киеве и Харькове.

Фото и видео: Telegram /

