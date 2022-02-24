  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:34
72
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Взрывы в Харькове попали на видео

0 0

Запись сделана с камер видеонаблюдения.

Взрывы в Харькове попали на видео. Ролик распространился по социальным сетям. Кадры сделаны городскими камерами наблюдения. В 18-секундном видео заметно, что ночное небо озаряется яркой вспышкой. После этого в небо начинают подниматься два столба из дыма. В видео отсутствует запись звука.

Напомним, что американский корреспондент с телеканала CNN в прямом эфире из украинской столицы рассказал, что в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже в СМИ уточнили, что взрывы гремели в районе аэропорта Борисполь. В ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции, направленной на защиту Донбасса. Он призвал ВСУ сложить оружие и вернуться к семьям.

CNN сообщает о взрывах в Киеве и Харькове.

Фото и видео: Telegram / 
 

Теги: военная операция, всу, харьков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии