Через КПП «Рафах» прошли первые машины с гумпомощью для Газы

В палестинский анклав отправляются лекарства и предметы первой необходимости.

Первые грузовые машины с гуманитарной помощью для жителей палестинского анклава в секторе Газа проехали через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на государственной границе с Египтом. Соответствующее заявление сделали журналисты местного телеканала Al-Qahera al-Ihbariya. Ранее официальный представитель общества Красного Полумесяца Египта в провинции Северный Синай говорил о том, что в первую очередь на территорию доставляются лекарства и медицинские препараты, необходимые для оказания экстренной помощи раненым жителям региона, которые пострадали от бомбардировок со стороны армии еврейского государства.

Небензя сообщил о нахождении около 1 тыс. граждан РФ на юге сектора Газа.

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