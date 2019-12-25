СМИ: Иран усилил ПВО возле ядерных объектов, опасаясь ударов перед уходом Трампа

Тегеран задействовал весь потенциал в противовоздушной обороне от Вашингтона.

СМИ: Иран усилил ПВО возле ядерных объектов, опасаясь ударов перед уходом Дональда Трампа. Тегеран принял соответствующее решения в целях предосторожности. Об этом заявили журналисты Кувейта из издания Al Qabas со ссылкой на собственные источники.

Иран усиливает противовоздушную оборону возле своих ядерных объектов в ожидании любых внезапных событий военного характера, которые могут произойти в свете напряженности в отношениях с США и до ухода из Белого дома президента Трампа публикация Al Qabas

В Al Qabas уточнили, что за ПВО страны отвечают зенитные комплексы, а также радиолокационные средства аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции. В охране воздушных границ задействован весь имеющийся потенциал Ирана. По мнению военных, Вашингтон может запустить по стране ракеты ради прерывания процесса обогащения урана на ядерных объектах. Около одного из таких центров в Фордо установлены ЗРК большого радиуса воздействия. Речь идет о Bavar-373 и "Кубе".

В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство.

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