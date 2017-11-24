Имена 7 лауреатов Нобелевской премии "сливали" на протяжении 20 лет

7 имен лауреатов премии были оглашены до самого мероприятия.

В Шведской академии, которая присуждает Нобелевскую премию по литературе, выявили утечку информации о лауреатах. По данным внутреннего расследования стало известно, что за последние 20 лет до официального оглашения победителей заранее были известны семь обладателей награды. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на данные адвокатского расследования.

В список досрочно разглашённых лауреатов вошли Вислава Шимборская (1996), Эльфрида Елинек (2004), Харолда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстав Леклезио (2008), Патрик Модиано (2014), Светлана Алексиевич (2015) и Боб Дилан (2016).

Согласно информации издания, показания свидетелей - главные доказательства, которые подтверждают инкриминируемые "культурному деятелю" деяния. По данным адвокатской группы, которая занимается расследованием, семь не связанных между собой человек свидетельствуют о том, что подозреваемый разглашал секретную информацию о лауреатах премии.

Имя будущего обладателя Нобелевской премии должно держаться в строжайшем секрете до самого последнего момента.

Фото: скриншот видео с сайта nobelprize.org