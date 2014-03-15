СМИ: Евросоюз хочет создать военную миссию на Украине

Военная миссия ЕС стала бы "выражением солидарности" с Киевом, отмечает сообщает Welt am Sonntag.

Евросоюз задумался о создании военной миссии на Украине. Об этом информирует немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на внутренний документ ЕС, который оказался в распоряжении редакции.

По данным издания, такая возможность рассматривается из-за якобы существования "военной активности" РФ у границ с Украиной на фоне ситуации с Крымом. Отмечается, что военная миссия Европейского союза стала бы "выражением солидарности" с Киевом.

Кроме того, в документе содержится информация и о иных способах повышения военного потенциала военнослужащих Украины. В частности, речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии Евросоюза по реформе сектора гражданской безопасности Украины.

Ранее заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что украинский город Днепр можно назвать "столицей" телефонного мошенничества.

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