СК завершил расследование уголовного дела в отношении участников банды Леснякова

Материалы переданы на рассмотрение в суд.

Российский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участников банды Леснякова. и Завьялова. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы надзорного ведомства по Москве. Специалисты уточнили, что фигурантами расследования также Игорь Кузьменко, Валерий Чабанов, Ашот Мосоян и Сергей Селин. В зависимости от роли каждого злоумышленника банда получила обвинительный приговор в организации преступного сообщества, участия в нем, а также совершении убийств, разбойных нападений и других тяжелых правонарушений в отношении в том числе и криминальных авторитетов. Напомним, что Лесняков и Завьялов уже приговорены к пожизненному сроку заключения. Их коллега и третий организатор Андрей Чабанов (сын Валерия Чабанова) в настоящее время находится в международном розыске.

Следователям удалось установить, что в период с 1999 по 2009 года члены столичной ОПГ осуществляли незаконную деятельность под предлогом покровительства руководителям ряда местных предприятий. Речь идет о торговом объекте, расположенного в городе Пушкино в Подмосковье, а также о строительном концерне "ВАНТ". В общей сложности преступного сообщества выявлено более 50 особо тяжких преступлений. Часто спланированные убийства людей имитировались под дорожные конфликты.

Соучастники пользовались поддельными документами на вымышленные имена. В частности, Дмитрий Завьялов в 2014 году был задержан в Испании, после чего экстрадирован на территорию РФ. пресс-служба СК РФ

В настоящее время уголовное дело передано для направления в суд.

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК