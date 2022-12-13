В Казани неизвестный избил женщину молотком по голове, она скончалась в больнице

Возбуждено уголовное дело, преступник разыскивается.

В Казани неизвестный мужчина избил женщину молотком по голове, после чего пострадавшая скончалась в больнице. Видеозапись преступления попала на запись с камеры видеонаблюдения, а затем распространилась по социальным сетям. В региональных правоохранительных органах пояснили, что злоумышленник ожидал жертву на улице, около одного из жилых зданий. О происшествии оперативники отдела МВД "Зареченский" узнали от очевидцев. Те пояснили, что заметили женщину, которая лежит без сознания. Инцидент зафиксирован по Краснококшайской улице.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестный у торца дома дождался прихода потерпевшей, несколько раз ударил ее предметом, похожим на молоток. пресс-служба полиции по Татарстану

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия.

В Москве поймали человека, помывшего из шланга поезд метро.

Фото и видео: Telegram / 112