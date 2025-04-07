СК завел дело по факту убийства польскими наемниками жителя Курской области

О преступлении заявила жительница Суджанского района.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ о теракте по факту убийства иностранными наемниками из Польши, входящими в состав вооруженных формирований Украины, мирного жителя на территории приграничного района Курской области. Соответствующее заявление журналистам в видеообращении сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Она пояснила, что в рамках работы с мирными жителями освобожденного села Плехово специалисты из надзорного ведомства получили данные от одной из женщин об убийстве ее родственника.

Женщина сообщила, что польские наемники совершали обстрелы в жилом секторе села Плехово. В результате данных преступлений погиб брат ее супруга. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, отметили в пресс-службе.

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Фото и видео: Следственный комитет России, Telegram / RT, ТАСС