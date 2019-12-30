Фигурант расследования скончался.

СК установил подозреваемого в убийстве ростовского депутата Алабушева. Мужчина найден погибшим. Предположительно, он покончил с собой. Об этом сообщили в "ТАСС". Сейчас в преступлении против члена законодательного собрания по региону полиция обвиняет 38-летнего местного жителя.

Парламентария убили вместе с супругой Ольгой в частном доме в Зернограде. На телах жертв нашли рубленные раны. СК считает, что мотивом преступления стала личная неприязнь. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

Напомним, что Алабушев являлся представителем "Единой России". Он был депутатом шестого созыва, трудился в комитете по аграрной политике, природопользованию и земельным отношениям.

Ранее Piter.tv писал о том, что режим самозанятых распространяется на 19 новых регионов России.

Фото: rostovgazeta.ru

