СК проводит проверку после сообщений об издевательствах над подростками в ярославском интернате

Управление СК по Ярославской области начало проверку после публикаций СМИ об издевательствах над подростками в местном интернате.

Управление СК по Ярославской области начало проверку после публикаций СМИ об издевательствах над подростками в местном интернате. Об этом сообщает "Фонтанка".



Сейчас следствие устанавливает причины появления в СМИ данных об издевательствах над подростками с особенностями в развитии. По информации региональной прессы, в качестве наказания за нарушение дисциплины директор интерната якобы принуждала воспитанников пить их мочу.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий".