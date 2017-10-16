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СК проводит проверку после сообщений об издевательствах над подростками в ярославском интернате

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Управление СК по Ярославской области начало проверку после публикаций СМИ об издевательствах над подростками в местном интернате.

Управление СК по Ярославской области начало проверку после публикаций СМИ об издевательствах над подростками в местном интернате. Об этом сообщает "Фонтанка".

Сейчас следствие устанавливает причины появления в СМИ данных об издевательствах над подростками с особенностями в развитии. По информации региональной прессы, в качестве наказания за нарушение дисциплины директор интерната якобы принуждала воспитанников пить их мочу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий".  

Теги: новости россии , новости ярославля
Категории: Новости России

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