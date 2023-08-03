СК предъявил обвинение мужчине, бросившему нож в семилетнего сына сожительницы в Подмосковье

Обвинение просит поместить подозреваемого под стражу.

Россиянину предъявлено обвинение в покушении на убийство семилетнего ребенка. Об этом сообщили представители сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области. Специалисты уточнили, что мужчина подозревается по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Сторона обвинения просит судебную инстанцию об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу. Предположительно, й августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил нож в сына своей сожительницы. В результате мальчик пострадал. Медики зарегистрировали у него ранение в области груди. Мать вовремя успела вызвать врачей, которые госпитализировали пациента. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, проведены допросы, планируется назначение ряда судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинской, психолого-психиатрической и молекулярно-генетической. пресс-служба СК РФ по региону

Жителю Челябинска, державшему девушку взаперти, предъявили обвинение.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области