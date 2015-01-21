СК РФ опубликовал видео, где убийца семьи в Канске покупает нож

Николай Куропаткин приобрел холодное оружие 26 декабря.

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором убийца собственной семьи в Канске покупает нож. Позже данное холодное оружие специалисты из надзорного ведомства найдут на месте преступления. Известно, в магазине мужчина приобрел опасный товар 26 декабря.

Эксперты утверждают, что это доказательство покупки может говорить о заранее спланированном злодеянии. Установлено, что уже на следующий день после покупки ножа (27 декабря) мужчина по имени Николай Куропаткин вернулся в квартиру к бывшей супруге для того, чтобы навестить детей. Позже мать женщины обнаружила в помещении тела всех жертв. Ведется расследование по факту произошедшего.

Дело мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет РФ

