СКА победил ЦСКА в домашнем матче со счётом 6:2

Петербургская команда сохранила первенство в турнирной таблице Западной конференции.

В Северной столице завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По результатам игры петербургский СКА разгромил ЦСКА в "Ледовом дворце" со счетом 6:2.

Форвард СКА Михаил Воробьев загнал шайбу в ворота команды-соперника на первой же минуте, чуть позже то же самое смог повторить Никита Гусев. Третий удачный бросок выполнил Захар Бардаков, хоккеистку ассистировал Игорь Ожиганов. В начале второго периода Дамиром Жафяровым был оформлен дубль.

Далее, на 27-ой минуте, ЦСКА попытался отыграться за счёт двух результативных подач подряд от Павла Карнаухова и Владислава Каменева. Однако на 49-ой шестая шайба со стороны СКА была заброшена Дмитрием Яшкиным.

Добавим, что после более 30-три сыгранных матчей СКА сохраняет своё преимущество в западной конференции.

Ранее мы сообщили о том, что женский ЦСКА завоевал Кубок России в игре с "Зенитом.

Фото: СКА