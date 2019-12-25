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S7 Airlines проверит сэндвичи, которые раздавали на рейсе Москва — Петербург
Сегодня, 13:25
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IRINA_CHALKINA

S7 Airlines проверит сэндвичи, которые раздавали на рейсе Москва — Петербург

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Бортпроводники выдали сэндвичи с половиной кружка огурца и почти незаметным куском курицы.

В четверг, 17 сентября, стало известно о том, что авиакомпания S7 Airlines намерена повести проверку сэндвичей, которые шокировали пассажиров Москва — Петербург. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Как оказалось, во время полета бортпроводники выдали пассажирам сэндвичи с половинкой кружка огурца и очень маленьким кусочком курицы.

Мы и сами неприятно удивлены размером курицы в этом сэндвиче, полностью разделяем негодование пассажира

пресс-служба S7 Airlines.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург из Финляндии движется шторм "Айла".

Фото:телеграм-канал "Москва 24", pixabay

Теги: s7 airlines, проверка, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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