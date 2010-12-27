В Петербурге задержали лейтенанта ГИБДД за взятку

В Петербурге "поймали" лейтенанта в момент подкупа.

В Санкт-Петербурге сотрудники УГИБДД и УСБ уличили лейтенанта полиции в получении взятки. Это удалось сделать с помощью скрытой камеры. По мнению коллег, сотрудник полиции получил деньги от бизнесмена, который приехал в ресторан "Шаляпин" на "Лексусе". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Известно, что около 13 часов сегодня, 27 марта на пересечении Тверской и Кавалергардской улиц сотрудники Управления ГИБДД и оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на служебном автомобиле перекрыли проезд штатной машине Центрального ГИБДД, а после задержали лейтенанта полиции.

Скрытое видеонаблюдение велось за лейтенантом во вторник с утра. Примерно в 12.30 полицейские оказались у ресторана "Шаляпин". Позже они обнаружили, что лейтенант ведет диалог с водителем Lexus, который нарушил правила парковки. Однако, протокол о нарушении не был составлен. Тогда "следаки" осознали, что в разговоре с бизнесменом речь шла о взятке. в результате, лейтенанта задержали на месте.

В настоящее время оформлен материал, в котором говорится о взятке суммой полторы тысячи рублей. Также по данному факту проводится проверка.