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В Петербурге задержали лейтенанта ГИБДД за взятку
Сегодня, 17:14
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Shdaria
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В Петербурге задержали лейтенанта ГИБДД за взятку

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В Петербурге "поймали" лейтенанта в момент подкупа.

В Санкт-Петербурге сотрудники УГИБДД и УСБ уличили лейтенанта полиции в получении взятки. Это удалось сделать с помощью скрытой камеры. По мнению коллег, сотрудник полиции получил деньги от бизнесмена, который приехал в ресторан "Шаляпин" на "Лексусе". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Известно, что около 13 часов сегодня, 27 марта на пересечении Тверской и Кавалергардской улиц сотрудники Управления ГИБДД и оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на служебном автомобиле перекрыли проезд штатной машине Центрального ГИБДД, а после задержали лейтенанта полиции. 

Скрытое видеонаблюдение велось за лейтенантом во вторник с утра. Примерно в 12.30 полицейские оказались у ресторана "Шаляпин". Позже они обнаружили, что лейтенант ведет диалог с водителем Lexus, который нарушил правила парковки. Однако, протокол о нарушении не был составлен. Тогда "следаки" осознали, что в разговоре с бизнесменом речь шла о взятке. в результате, лейтенанта задержали на месте. 

В настоящее время оформлен материал, в котором говорится о взятке суммой полторы тысячи рублей. Также по данному факту проводится проверка. 

 

Теги: взятка , лейтенант , новости петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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