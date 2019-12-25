Путин поддержал идею присвоить лейтенанту Цыдыпову звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею присвоить лейтенанту Балдану Цыдыпову звание Героя России. Об этом он заявил на встрече с руководителем Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, прошедшей в формате видеосвязи.
Цыденов отметил, что лейтенант в результате своих действий спас 150 военнослужащих во время спецоперации на Украине. Он получил тяжелое ранение, в результате которого ему пришлось ампутировать стопу. Цыдыпову предстоит пройти много операций. Глава государства поддержал предложение главы Республики Бурятия присвоить лейтенанту звание Героя России.
Ранее мы сообщали, что Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности РФ и вопросы внешней политики.
Видео: kremlin.ru
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