Путин поддержал идею присвоить лейтенанту Цыдыпову звание Героя России

В результате своих действий лейтенант спас 150 военнослужащих во время спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею присвоить лейтенанту Балдану Цыдыпову звание Героя России. Об этом он заявил на встрече с руководителем Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, прошедшей в формате видеосвязи.

Цыденов отметил, что лейтенант в результате своих действий спас 150 военнослужащих во время спецоперации на Украине. Он получил тяжелое ранение, в результате которого ему пришлось ампутировать стопу. Цыдыпову предстоит пройти много операций. Глава государства поддержал предложение главы Республики Бурятия присвоить лейтенанту звание Героя России.

Ранее мы сообщали, что Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности РФ и вопросы внешней политики.

Видео: kremlin.ru