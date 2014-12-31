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Рядом с "Мегой Парнас" вспыхнул автокран
Сегодня, 15:32
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Рядом с "Мегой Парнас" вспыхнул автокран

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На КАД и проспекте Энгельса образовалась пробка.

На внешней стороне КАД около "Меги Парнас" вспыхнул автокран. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Кадры с места случившегося опубликовали очевидцы.

Из-за пожара на трассе встали автомобили. Затор образовался и на проспекте Энгельса. Пожарные уже прибыли к месту возгорания, чтобы потушить огонь. 

По предварительным данным, никто пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: участница утреннего ДТП у Троицкого моста скончалась в больнице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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