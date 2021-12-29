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Рябков: в предложении США по РСМД уже есть привязка к ситуации на Украине
Сегодня, 15:06
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Рябков: в предложении США по РСМД уже есть привязка к ситуации на Украине

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В МИД РФ рассказали, какие предложения поступили от Вашингтона.

Заместитель министра внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков рассказал о том, что в предложении США по РСМД уже есть привязка к ситуации на Украине. Об этом спикер упомянул во время выступления на международной дискуссионной площадке "Валдай". Он уточнил, что Вашингтон не исключает обсуждение проблемы размещения ракет средней и меньшей дальности.

В Вашингтоне теперь не исключают возвращения к обсуждению этой темы, но в начале хотели бы получше разобраться в существе нашего подхода. Но и здесь уже просматривается увязка с некими нашими действиями.

Сергей Рябков, замминистра

Эксперт напомнил участникам мероприятия о том, что в Москве приняли к сведению прозвучавшее на консультациях в Женеве данные США о том, что Вашингтон не намерен создавать наземные РСМД в ядерном оснащении. России были переданы призывы вернуться к Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Также возможна модернизация Венского документа о мерах доверия.

Рябков: риска крупномасштабной войны в Европе нет.

Фото и видео:

Теги: гарантии безопасности, мид, рсмд, сергей рябков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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