Рябков: в предложении США по РСМД уже есть привязка к ситуации на Украине

В МИД РФ рассказали, какие предложения поступили от Вашингтона.

Заместитель министра внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков рассказал о том, что в предложении США по РСМД уже есть привязка к ситуации на Украине. Об этом спикер упомянул во время выступления на международной дискуссионной площадке "Валдай". Он уточнил, что Вашингтон не исключает обсуждение проблемы размещения ракет средней и меньшей дальности.

В Вашингтоне теперь не исключают возвращения к обсуждению этой темы, но в начале хотели бы получше разобраться в существе нашего подхода. Но и здесь уже просматривается увязка с некими нашими действиями. Сергей Рябков, замминистра

Эксперт напомнил участникам мероприятия о том, что в Москве приняли к сведению прозвучавшее на консультациях в Женеве данные США о том, что Вашингтон не намерен создавать наземные РСМД в ядерном оснащении. России были переданы призывы вернуться к Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Также возможна модернизация Венского документа о мерах доверия.

Рябков: риска крупномасштабной войны в Европе нет.

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