Рябков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Замглавы МИД РФ рассказал о перспективах соглашения.

Россия вернется в полном объеме в зерновую сделку, если будут выполнены обязательства в отношении Москвы.Соответствующее заявление заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков сделал в ходе выступления на пресс-конференции в МИД РФ. Мероприятие было организовано медиагруппой "Россия сегодня" по результатам XV саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в южноафриканском городе Йоханнесбурге

Мы не отказываемся от диалога по этим вопросам, и мы терпеливо, спокойно, развернуто, подробно излагаем нашу позицию. Она очень простая - мы не верим обещаниям, мы не хотим больше, чтобы нас кормили "завтраками". Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Дипломат добавил, что Запад для начала должен выполнить все то, что они уже много раз обещали, после чего россия рассмотрит вопрос о возвращении к реализации пакетного соглашения по черноморской инициативе. В этом случае Москва вернется в полном объеме в так называемую зерновую сделку.

Рябков анонсировал визит главы МИД Турции в Россию.

Фото и видео: МИД России