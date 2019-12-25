Рябков анонсировал визит главы МИД Турции в Россию

Замглавы МИД РФ рассказал о рабочей поездке иностранного гостя.

Планируется визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Россию. Соответствующее заявление заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков сделал в ходе выступления на пресс-конференции в МИД РФ. Мероприятие было организовано медиагруппой "Россия сегодня" по результатам XV саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в южноафриканском городе Йоханнесбурге

Я так понимаю, что и с турецкими коллегами у нас продолжатся контакты. В том числе намечается визит министра иностранных дел Турции в РФ. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

В МИД допустили рассмотрение заявки в БРИКС от западной страны.

Фото и видео: МИД России