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Рябков: призывы предоставить данные о военно-биологической работе США остаются без реакции

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Замглавы МИД РФ напомнил о существовании биолабораторий Пентагона вне границ США.

Многократные призывы российской стороны по предоставлению сведений об американской военно-биологической активности остаются без реакции по существу.Такое мнение в рамках конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", организованной в городе Сочи, выразил заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков.

Наши многократные призывы к американской стороне дать исчерпывающие разъяснения такой деятельности остаются без должной реакции по существу. Подобная скрытность и игнорирование российских претензий лишь подтверждают их обоснованность.

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков: РФ продолжит добиваться предметного обсуждения украинского сюжета в рамках КБТО.

Фото и видео: www.icb2023.org

Теги: биолаборатории, биологическое оружие, мид, сергей рябков, сочи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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