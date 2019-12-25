Рябков: РФ озабочена заявлением Британии о наращивании ядерных арсеналов и планами AUUKUS

В МИД России рассказали о том, что новое партнерство США, Британии и Австралии нарушает режим нераспространения ядерного оружия.

Заместитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил о том, что Москва озабочена заявлением Великобритании о наращивании ядерных арсеналов и планами AUUKUS.Такое заявление чиновник сделал на заседании в Центре политики безопасности в Женеве. Спикер напомнил, что после 18 месяцев консультаций и нескольких лет по плана приобретения атомных подлодок Канберра будет обладать достаточным количеством АПЛ, чтобы занять место в топ-пять стран с данным видом вооружений.

Также обеспокоены самым недавним сообщением США, Великобритании и Австралии о намерении развивать технологически продвинутое партнерство. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что AUUKUS позволяет Австралии создать собственный флот атомных подводных лодок, что уже является нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Такую ситуацию Рябков назвал грубым нарушением международных требований.

МИД: предложение РФ о заморозке ядерных арсеналов уже не актуально.

Фото и видео: YouTube / Geneva Centre for Security Policy (GCSP)