Рубио заявил, что США не обсуждали с РФ снятие санкций

В Госдепе напомнили о том, на каком этапе сейчас находятся переговоры между Белым домом и Кремлем.

В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили о том, что в Саудовской Аравии во время двусторонних переговоров с российскими делегатами не обсуждался вопрос снятия со страны санкционного давления. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Марко Рубио в интервью для местной журналистки Кэтрин Херридж. Запись эфира опубликована в социальных сетях. Дипломат пояснил ведущей программы о том, что Вашингтон и Москва все еще не находятся на подобной стадии в своих контактах. Руководитель Госдепа США добавил, что европейские страны также вводили собственные ограничения и запреты в вдрес России.

Даже если мы отменим все наши санкции, а это не обсуждалось, европейцам придется отменить свои. Чтобы что-то стало возможным, европейцы тоже должны будут снять санкции. Так что в какой-то момент с ними со всеми придется посоветоваться, но пока мы еще не на этой стадии. Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио: Зеленский лжет, что отказался от предложенной США сделки по минералам.

Фото и видео: X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской) / Catherine Herridge