В Госдепе США уличили лидера киевского режима во вранье.

В американском внешнеполитическом ведомстве указали на то, что лидер киевского режима Владимир Зеленский соврал мировой общественности, когда сказал, что якобы ответил отказом на предложенную Вашингтоном сделку по украинским редкоземельным металлам и минералам. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Марко Рубио в интервью для местной журналистки Кэтрин Херридж. Запись эфира опубликована в социальных сетях.

Он сказал: "Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс". Они должны ее одобрить. Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав: "Мы ни в коем случае этого делать не будем". Но на той встрече все было не так. Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио заявил, что при Трампе у Ирана не будет ядерного оружия.

Фото и видео: X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской) / Catherine Herridge