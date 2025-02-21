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Рубио: Зеленский лжет, что отказался от предложенной США сделки по минералам

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В Госдепе США уличили лидера киевского режима во вранье.

В американском внешнеполитическом ведомстве указали на то, что лидер киевского режима Владимир Зеленский соврал мировой общественности, когда сказал, что якобы ответил отказом на предложенную Вашингтоном  сделку по украинским редкоземельным металлам и минералам. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Марко Рубио в интервью для местной журналистки Кэтрин Херридж. Запись эфира опубликована в социальных сетях.

Он сказал: "Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс". Они должны ее одобрить. Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав: "Мы ни в коем случае этого делать не будем". Но на той встрече все было не так.

Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио заявил, что при Трампе у Ирана не будет ядерного оружия.

Фото и видео:  X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской) / Catherine Herridge

Теги: владимир зеленский, госдеп, марко рубио, редкоземельные металлы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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