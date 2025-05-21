Американский президент-республиканец Дональд Трамп стремится как можно дольше откладывать введение дополнительного санкционного давления на Россию для того, чтобы иметь возможность сохранить рычаги влияния на стороны украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США, временно исполняющий обязанности помощника местного президента по национальной безопасности Марко Рубио. Иностранный чиновник выступил перед законодателями из Сената Конгресса США на слушаниях в профильном комитете по иностранным делам. Эксперт пояснил, что дипломаты из США сделали все, что могли и переговорили со всеми сторонами конфликта. Он добавил, что сейчас только одна сторона кризиса получает от Вашингтона помощь, в то время как другая подвергается запретам и ограничениям. В администрации Белого дома считают важным вести диалог с обеими сторонами.

Но в то же время, я думаю, президент твердо намерен положить конец гибели людей, прекратить кровопролитие, прекратить разрушения, и он хочет сохранить, насколько это реально, возможность повлиять на обе стороны в направлении мира. Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио уверен, что страны НАТО согласятся довести расходы на оборону до 5% от ВВП.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour