Венсан Бирута рассказал о намерении и дальше сотрудничать с РФ.

Руанда заявила, что ее и Россию связывают отношения, основанные на общих ценностях. Такое заявление на совместной пресс-конференции с коллегой Сергеем Лавровым сделал глава внешнеполитического ведомства Венсан Бирута в Москве. Он также передал поздравление президенту РФ с днем рождения от лидера африканской страны.

Я хотел бы от лица президента Руанды Поля Кагаме передать президенту РФ Владимиру Путину наилучшие пожелания здоровья и счастья по случаю его дня рождения сегодня. Венсан Бирута, глава МИД Руанды

Дипломат напомнил российским журналистам о том, что страны связаны крепкими отношениями, которые основаны на национальных интересах и общих ценностях. В Руанде надеются на укрепление связи благодаря этому рабочему визиту и динамическое развитие сотрудничества.

Экс-глава Литвы Ландсбергис порассуждал о "развале России".

Видео: МИД России