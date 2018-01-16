МИД: Руанду и Россию связывают отношения, основанные на общих ценностях

Руанда заявила, что ее и Россию связывают отношения, основанные на общих ценностях. Такое заявление на совместной пресс-конференции с коллегой Сергеем Лавровым сделал глава внешнеполитического ведомства Венсан Бирута в Москве. Он также передал поздравление президенту РФ с днем рождения от лидера африканской страны.
Я хотел бы от лица президента Руанды Поля Кагаме передать президенту РФ Владимиру Путину наилучшие пожелания здоровья и счастья по случаю его дня рождения сегодня.
Венсан Бирута, глава МИД Руанды
Дипломат напомнил российским журналистам о том, что страны связаны крепкими отношениями, которые основаны на национальных интересах и общих ценностях. В Руанде надеются на укрепление связи благодаря этому рабочему визиту и динамическое развитие сотрудничества.
Экс-глава Литвы Ландсбергис порассуждал о "развале России".
Видео: МИД России
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