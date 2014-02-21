Авторынок Петербурга снова начал расти в октябре

В октябре авторынок города на Неве снова показал рост после провального сентября. По данным Ассоциации "Автомобильные дилеры России" (РОАД) и ГК "Прагматика", основной причиной этого стали успешные продажи автомобилей Lada и китайских иномарок.
Судя по информации аналитиков, индекс контрактования новых авто в дилерских центрах Северной столицы за прошлый месяц увеличился на 6% в сравнению с началом осени. До этого показатели стабильно шли на спад: за август рынок провалился на 15%, за сентябрь – на 17%.
Самые выигрышные показатели в общем объеме контрактования за прошлый месяц оказались у Lada, которая смогла нарастить продажи машин на 12%. Китайские Chery, Haval и Geely смогли улучшить результаты в диапазоне от 4 до 7%. В плюсе также оказались Exeed, Mazda, Genesis и Renault.
Позитивный результат октября обусловлен отложенным спросом, сформированным в последние 10 дней сентября, и снижением негативных настроений у потенциальных покупателей, сомневавшихся в необходимости приобретения автомобилей в настоящий момент.
Александр Шапринский, директор по развитию ГК "Прагматика"
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Фото: Piter.TV
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