Росстат рассказал, сколько женщин приходится на тысячу мужчин

В долгосрочной перспективе женщин в России будет больше, чем мужчин.

Специалисты Росстата рассказали, сколько россиянок приходится на тысячу мужчин. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе пропорция будет сохраняться с перевесом в сторону женщин. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные исследования.

В текущем году на тысячу мужчин приходится 1154 женщин. К 2036 году это соотношение будет равно — тысяча мужчин на 1128 женщин.

По словам специалистов, изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество. Однако ситуация меняется к 20-25 годам, когда на тысячу юношей приходится 1023 девушки, и далее только усугубляется. Эксперты связывают это с более высокими рисками мужской смертности.

Такая пропорция характерна для всех регионов России, кроме Чукотки. Там ситуация обратная — на тысячу мужчин приходится 956 женщин, а к 2036 году их и вовсе будет 813.

Ранее Росстат назвал регионы, в которых проживают самые богатые чиновники.

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